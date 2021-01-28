В больнице на Луганщине внедряют проект по укреплению стен и санации всего здания. ФОТО

В пгт Петропавловка Станично-Луганского района продолжается реализация крупного проекта по укреплению стен и санации всего здания местной больницы больницы в рамках проекта Чрезвычайная кредитная программа Европейского инвестиционного банка для восстановления Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

“Уже укреплены оконные проемы, продолжается укрепление стен, выполняются работы по утеплению чердачного пространства и уже смонтированы внешние металлические конструкции здания. Вообще проект предусматривает укрепление стен здания металлоконструкциями, укрепление фундамента и монтаж теплоизоляции всего здания”, – сказано в сообщении.