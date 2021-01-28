Почти 1800 жителей Луганщины примут участие в пробном ВНО

Все они не только зарегистрировались для прохождения тестирования, но и вовремя оплатили соответствующую услугу. В частности, до 23 января.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Следует отметить, что лицо, средства от которого поступают в региональный центр оценивания качества образования после 27 января, не подлежит регистрации, а деньги возвращают на основании отсканированной копии заявления о возврате уплаченных средств.

В целом по стране завершился процесс регистрации в пробном внешнем независимом оценивании (осуществили оплату услуг по проведению пробного ВНО) 13 9071 человек. Среди них на Луганщине – 1762.

Пробное ВНО состоится 10 апреля. Каждый зарегистрированный сможет пройти тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома, внести в течение 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО.

Прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты не будут зачислены как оценки государственной итоговой аттестацию и не будет использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.