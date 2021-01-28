“ЛЭО” анонсировало массовые обесточивания бюджетных организаций

27 и 28 января ООО “Луганское энергетическое объединение” намерено обесточить учреждения бюджетного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Такая ситуация сложилась из-за реформы органов самоуправления в части децентрализации и создания ОТГ (объединенных территориальных громад), согласно положениям которой значительная часть потребителей бюджетной сферы не имеет возможности заключить договор на распределение электрической энергии на текущий год.

Согласно Закону о рынке электроэнергии, потребление электрической энергии без договора – невозможно, что заставляет ООО «ЛЭО» провести отключение таких потребителей.

“Чувствуя сложность ситуации, ООО «ЛЭО» еще с октября месяца 2020 обращалось к Луганской областной военно-гражданской администрации, городских и районных военно-гражданских администраций и созданных ОТГ о необходимости принятия мер, которые бы предотвратили это отключение. Некоторые ответственные ОТГ нашли решение, однако в основном никаких мер так и не было принято и договоры не были перезаключены. Обращаемся к Президенту Украины, Кабинету министров, Верховной Раде и другим чиновникам, которые заинтересованы в своевременном и положительном решении вопроса по реформированию органов самоуправления с просьбой вмешаться в ситуацию и достичь согласия в этом важном вопросе и не допустить отключения этих объектов путем решения создания переходного периода, во время которого бюджетные организации смогут заключить договоры по распределению (поставке) электроэнергии, и, как следствие, оплатить потребленную электрическую энергию, чтобы избежать отключения”, – сказано в сообщении.

Полный перечень учреждений бюджетного сектора, подлежащих отключению здесь