Пропагандисты Симоньян и Кеосаян прибыли в Донецк на “русский форум” (ФОТО)

Российская пропагандистка, главный редактор телеканала RT и МИА “Россия сегодня” Маргарита Симоньян приехала в оккупированный Донецк.

О своем визите пропагандистка “раструбила” во всех своих социальных сетях, сообщает “ДС”.

“Если кто меня потерял, я здесь”, — написала Симоньян и обнародовала фото на фоне названия города.

Пропагандистка приехала на Донбасс со своим мужем, одиозным телеведущим Тиграном Кеосаяном, а также с еще одним пропагандистом Романом Бабаяном.

Вместе с тем Telegram канал WarGonzo, ссылаясь на источники в “ДНР”, сообщил, что Симоньян якобы посетила “непосредственно линию соприкосновения рядом с донецким аэропортом”. Также Симоньян побывала в Иверском монастыре, который расположен рядом с донецким аэропортом. Впоследствии она распространила это сообщение, тем самым подтвердив информацию в нем.

Член украинской делегации в Трехстороннем контактной группе Денис Казанский в своем Telegram-канале заявил, что в Донецк едут российские журналисты для проведения форума “Русский Донбасс”.

“Российские пропагандисты Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян едут в Донецк, чтобы провести форум “Русский Донбасс”. Звучит, как пародия на творчество Ильфа и Петрова, но это не штука. Форум состоится уже завтра (28 января — прим. “ДС”). Давно пишу, что над “Новороссией” в Кремле просто глумятся”, — написал он.