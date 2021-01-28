В Офисе Генпрокурора назвали число членов НВФ, участвовавших в преступлениях в тюрьме «Изоляция»

У правоохранительных органов Украины есть информация о почти 50 лицах, совершавших преступления в так называемой подпольной тюрьме «Изоляция» на территории бывшего завода изоляционных материалов в неподконтрольном Украине Донецке.

Об этом сообщил начальник управления Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Андрей Лещенко, передает ДонПресс

По словам правоохранителя, сейчас есть 5 человек, совершивших те или иные преступления, а в целом их около 50. Лещенко уточнил:

«В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решения по этому уголовному делу. Но это уже решать процессуальному руководителю в конкретном уголовном производстве, достаточно ли доказательств в настоящее время, для того, чтобы предъявить обвинение тому или иному человеку».

При этом он добавил, что Украина заинтересована в наказании тех, кто совершил преступления не только на национальном, но и на международном уровне: