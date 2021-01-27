В Беловодской, Марковской и Коломыйчихской ОТГ открыли полицейские станции

В рамках реализации проекта «Полицейский офицер громады» в объединенных территориальных громадах Луганщины открылись еще три современные полицейские станции. С сегодняшнего дня, 5 полицейских офицеров общин заступили на службу в Коломыйчихской, Марковской и Беловодской ОТГ.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

“Создание полицейских станций на Луганщине нашло поддержку в громадах. Желаю местным полицейским успехов в службе и надеюсь, что офицеры громад оправдают доверие местных жителей, – отметил начальник Управления превентивной деятельности Игорь Масюк.