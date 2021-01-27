Луганская область получит 552 “пакета малыша”

«Пакеты малыша» распределены и их доставляют в учреждения здравоохранения и структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения Луганской, Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и города Киева.

До конца января эти пакеты доставят во все регионы Украины, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, в соответствии с распределением, наша область получит 552 единицы натуральной помощи «пакет малыша».

Напомним, что в прошлом году родильными домами Луганщины выдано 1590 единиц помощи «пакет малыша», денежную компенсацию одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» назначено 1140 лицам.

Также следует отметить, что с 1 сентября 2020 был изменен механизм обеспечения «пакетами малыша» – родителям предоставлялась денежная компенсация вместо одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1180 «Некоторые вопросы предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи« пакет малыша »от 25 ноября 2020 года, было возвращено предоставление при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи« пакет малыша ».

Важно, что в случае неполучения «пакета малыша» по независящим от родителей обстоятельствах они получат денежную компенсацию стоимости этой одноразовой натуральной помощи.

С 1 июля 2021 родители имеют право выбора между одноразовой натуральной помощью «пакет малыша» и денежной компенсацией ее стоимости.