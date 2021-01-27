На Луганщине пенсионерка перевела мошеннику 9 тысяч гривен

Жертвой аферистов стала жительница г. Старобельск. Мошенники, используя схему “Ваш родственник в беде”, выманили у 80-летней женщины почти 9000 грн.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Вчера, 26 января, в полицию Старобельска поступило заявление от местной жительницы о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись сыном, сообщил, что попал в ДТП. «Псевдосын» рассказал, что сбил пешехода и на его лечение срочно нужны деньги. Не задумываясь, пенсионерка отправилась к ближайшему терминалу и перечислила средства на указанный ей банковский счет.

Полиция напоминает:

– Не доверяйте незнакомцам

– Анализируйте услышанную информацию. Дайте себе по крайней мере несколько минут, чтобы прийти в себя от услышанного

– Не руководствуйтесь эмоциями

– Не перечисляйте деньги по требованию неизвестных вам лиц

– Позвоните родственнику или в полицию и уточните информацию