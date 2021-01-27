Хроники COVID-19 на Луганщине за минувшие сутки: 49 людей заболели, а 241 выздоровели

Лабораторно подтверждено 49 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще трое больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск -двадцать один, Рубежное – два, Северодонецк – тринадцать, Кременской район – два, Новопсковский – одно, Попаснянский – три, Сватовский – одно, Старобельский – шесть.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 640 человек.

Из них выздоровели – 11262 (241 за последние сутки); лечатся – 1988 (284 – стационарно, 1704 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 507 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 446.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летний мужчина из Лисичанска, 83-летняя женщина из Кременского района и 66-летняя женщина из Попаснянского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 390 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 19,8%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 января (09:00) в Украине 1200883 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 22 202 летальных, 980085 человек выздоровели. Всего проведено 6152298 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 3776 новых случаев; летальных – 145; осуществлено 47120 тестирований; выздоровели 14250 человек.