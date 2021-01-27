Вся информация, которая понадобиться владельцам автомобильного аккумулятора

АКБ представляет собой основной источник энергии любого транспортного средства. Запустить мотор без него просто невозможно. Аккумулятор автомобильный внутри имеет 6 небольших блоков, каждый по 2 вольта, состоит из пластин, изготовленных из свинца, покрытых специальным кислотным материалом, имеющим активное действие.

Емкость измеряется в ампер-часах и является ключевым критерием выбора. Некоторые автомобильные аккумуляторы имеют небольшие параметры, за счет чего регенерируется малая емкость. Если вы не знаете, какой прибор выбрать, обращайтесь в нашу компанию. Специалисты ответят на все интересующие вопросы, помогут подобрать оптимальный вариант устройства.

Причины поломок

Аккумуляторы для авто могут ломаться не из-за низкого качества, а из-за неправильного ухода и несвоевременного сервисного обслуживания. К наиболее распространенным причинам относится:

Наблюдается увеличенное напряжение в самом начале зарядки, к концу плотность электрода существенно уменьшается, прибор не получает необходимый ток за счет на пластинах налета. Незначительная сульфатация устраняется при помощи нескольких выравнивающих зарядов. Если действия не помогают, понадобится трудоемкий ремонт или замена. Купить аккумулятор на машину можно на нашем сайте.

Не запускается мотор, не крутится стартер, при этом присутствует напряжение. Клеммы постоянно нагреваются, перестает подаваться ток, увеличивается сопротивление полностью всей цепи. Первым делом необходимо почистить клеммы, после установки следует проследить, чтобы они не шатались. Желательно смазать их вазелином или каким-либо его заменителем.

Не увеличивается плотность электролита во время выполнения зарядки, повышается его температура, начинает выделяться газ. В этом случае поможет только замена агрегата. У нас можно купить аккумулятор автомобильный по доступной стоимости, при необходимости специалисты подскажут, как правильно устранять различные неполадки.

Прибор разряжается, не держит долго заряд. Необходимо протереть его контакты, проверить в каком состоянии электролит, если присутствует грязь залить новый.

В компании «Авто-Аптека» можно купить аккумулятор для авто по низкой стоимости. При этом качество агрегата остается на высшем уровне. Мы предлагаем отличную продукцию, отличающуюся длительным эксплуатационным сроком, надежностью и прочностью. Стоит учитывать, что необходимо вовремя заменять АКБ для авто, в противном случае могут возникнуть негативные последствия.