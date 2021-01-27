Кредит наличными в банке vs МФО

Потребительское кредитование пользуется большой популярностью в Украине. Многим гражданам приходится искать дополнительное финансирование для решения различных задач. Это и выполнение ремонта в доме/квартире, и покупка дорогостоящей бытовой техники или мебели, и подготовка к долгожданному путешествию или отдыху.

Вариант займов у родственников и друзей все чаще отходит на задний план. Во-первых, далеко не каждый украинец согласен одолжить приличную сумму денег, да еще и на внушительный срок. Во-вторых, не всем хочется становиться должником своего родственника или друга, посвящая его в детали личных проблем или планов.

В таких условиях оптимальным решением становится кредит наличными. Его можно оформить в банке или микрофинансовой организации (МФО). Какой же из этих вариантов является более предпочтительным? В данном экскурсе мы ответим на поставленный вопрос, чтобы вы могли сделать правильный выбор!

Заем в банке или в МФО: что выбрать?

Определяясь с подходящим кредитором, необходимо сравнить их между собой через призму нескольких параметров:

Диапазон доступных сумм.

Период оформления займа.

Реальная процентная ставка.

Если говорить о доступных суммах, то в подавляющем большинстве банков их диапазон гораздо шире, чем в МФО. В микрофинансовой организации можно получить ссуду в сумме до 20 000 – 30 000 гривен. При этом для клиентов без подтверждения официального дохода и хорошей кредитной истории доступны займы не более 5 000 – 10 000 гривен. В банке же максимальный предел ограничивается десятками и даже сотнями тысяч. Если требуется получить деньги для выполнения косметического ремонта или приобретения дорогостоящего имущества, скромных предложений МФО будет явно недостаточно – солидные суммы доступны только в банках!

В отношении периода оформления займов эти учреждения также существенно отличаются. Микрофинансовые организации выдают кредиты на ограниченный срок – от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому клиенту приходится регулярно переоформлять или пролонгировать договор, каждый раз погашая начисленные проценты (но не само тело ссуды). В банке же период кредитования исчисляется месяцами и даже годами. Соответственно, начальную сумму задолженности можно распределить на более длительный срок, чтобы исправно ее погашать небольшими ежемесячными платежами.

Процентная ставка – параметр, который является основным при расчете переплаты по кредиту. Чем больше этот показатель, тем внушительнее сумма, начисляемая на тело займа. В МФО реальная процентная ставка колеблется в пределах 200-500% годовых. В банке же она варьируется в диапазоне 80-200% годовых. Поэтому предложения такого кредитора являются более выгодными.

Сотрудничество с банком характеризуется множеством преимуществ. Однако граждане нередко обращаются в микрофинансовые организации, чтобы получить деньги быстрее и без дополнительных требований. Хотите оформить крупную ссуду на длительный срок и по умеренной процентной ставке? Тогда рекомендуем вам оценить кредитные программы Банка Кредит Днепр!