“Не позволим уничтожить”: охотники устроили под Радой масштабную акцию, фото

В среду, 27 января, под Верховной Радой проходит акция протеста охотников. Они пришли выразить свое несогласие с рядом законопроектов, которые будет рассматривать парламент.

Фото акции сделал фотокорреспондент “источника”.

источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1

В частности речь идет зарегистрированном в ВР законопроекте №2232, которым предлагается внести изменения в Закон “Об охотничьем хозяйстве и охоте”. Экологи выступили против этого проекта закона потому, что он предусматривает запрет на отстрел волков, ворон, бродячих собак и кошек пользователями охотничьих угодий.

Как сообщал “источник”, 26 января, под Верховной Радой митинговали авиамоделисты. Они проводили пикет против законопроекта №3716, который грозит превратить их в преступников.