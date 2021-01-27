На Киев надвигается мощный снегопад, на дорогах будут “дикие” пробки: данные с радара погоды

В украинскую столицу пришла непогода – до конца суток 27 января и 28 января в Киеве ожидается резкое ухудшение погоды с сильными снегопадами.

Об этом свидетельствуют данные радара погоды.

По прогнозу синоптиков, осадки начнутся вечером. Ожидается дождь с переходом в мокрый снег. 27 января будет от плюс 1 до минус 2 градусов. 28 января прогнозируется снег и похолодание до минус 6 градусов.

Стоит отметить, что такая погода в столице всегда приводит к увеличению количества аварий. Это становится причиной возникновения еще большего, чем обычно, количества пробок.

Как сообщал “источник”, 27 января снег в Украину зайдет с юго-востока. Кроме Киевщины, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, по прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег с налипанием. На дорогах гололедица, в южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с.