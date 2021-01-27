Тимошенко в стильном наряде подняла громкий вопрос в Раде: эксклюзивные фото

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко, которая удивила всех новым имиджем, 27 января подняла громкий вопрос в Верховной Раде.

Фото сделал корреспондент “источника”.

Сегодня Тимошенко пришла в парламент в стильном наряде и с красивой прической. До этого ее визитной карточкой был элегантно собранный хвост. Она давно уже не делает свою всем известную косу.

Она инициировала референдум, одним из вопросов которого будет легализация наркотиков. Всего в референдуме 5 вопросов.

Как сообщал “источник”, появившись в Верховной Раде в новом имидже, лидер ВО “Батькивщина” Юлия Тимошенко удивила не только своих коллег, но и общественность – публика, которая следит за политикой, теперь обсуждает еще и ее прическу.