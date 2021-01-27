В ближайшие два дня на Луганщине ожидается небольшой дождь с мокрым снегом

Сегодня, 27 января, в Луганской области облачно. Ночью небольшой дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков, местами небольшой дождь. Видимость хорошая 8-10 км. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью от 3 0 тепла до 2 0 мороза, днем 3-8 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно. Ночью небольшой дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью около 0 0 , днем 5-7 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно. Ночью небольшой дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью около 0 0 , днем 5-7 0 тепла.

В четверг, 28 января, в регионе ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью от 3 0 тепла до 2 0 мороза, днем 2-7 0 тепла.