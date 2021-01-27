Эксперт рассказал, почему Россия сама никогда не уйдет из Донбасса

Россия никогда сама не выведет войска с территории Украины.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире канала «Украина 24», отвечая на вопрос, отдадут ли россияне Украине контроль над границей на Донбассе, передают Донецкие новости

«Границу не отдадут ни при каких обстоятельствах. И ни при каких обстоятельствах самостоятельно без давления она не выведет войска с нашей территории. Нужно понимать суть этой военной кампании на Донбассе. Россия пришла туда не для того, чтобы уйти. Россия пришла, чтобы создать рычаг политического управления давления на руководство Украины», – сказал он.

Жданов назвал единственное условие, при котором Украина вернет контроль над границей.

«Мы можем вернуть Донбасс и границу только при помощи давления. Что это будет за давление – покажет время: политическое, экономическое или военное, как это сделал Азербайджан», – отметил он.