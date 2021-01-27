В Станично-Луганском районе для восстановления инфраструктуры привлекают международных партнеров

Руководство района встретилось с руководителем проекта Программы по восстановлению и развитию мира Игорем Кистеневым-Кавказским.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Председатель РГА, руководители районного управления образования, гендиректор Станично-Луганского РТМО, руководители подрядной организации, которая уже работает в районе, пообщались с представителями ПРООН. Был обсужден ход реализации проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины на территории района.

В частности, строительство блока из 9 классных комнат Валуйской общеобразовательной школы № 1 I-III ступеней на сумму 40 131 591 грн, капитальный ремонт (санация) здания административного корпуса Станично-Луганского РТМО на сумму 16 805 170 грн, реконструкция котельной Петропавловской больницы на сумму 2 286 108 грн, капитальный ремонт здания основного корпуса филиала «Петропавловская больница Станично-Луганского РТМО» на сумму 7 681 469 грн.

В рамках встречи обсуждались разработка дорожной карты для беспрепятственной реализации проектов в условиях изменения админтеррустройства и приобретения новых полномочий ОТГ, что влечет за собой изменение владельцев объектов, распорядителей средств и требует перезаключения договоров.