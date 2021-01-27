В Украине и мире чтят память жертв Холокоста: главные факты о трагедии

27 января в Украине и других странах мира чтят память жертв Холокоста.

“источник” собрал главные факты о трагедии.

Холокост

Этот день был выбран не просто так: 27 января 1945 года из лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме освободили заключенных. В 2020 году прошло уже 75 лет после этого события.

Лагеря смерти

Первый лагерь смерти, который организовал нацистский режим, начал действовать в 1941 году. Евреев и цыган убивали угарным газом в закрытых грузовиках.

Крупнейшим лагерем был Аушвиц, туда направляли больше всего заключенных. По подсчетам историков, там погибли от 1,5 до 2,2 млн человек.

Жертвы трагедии

Всего жертвами Холокоста стали приблизительно 6 млн людей. Среди них и около 1,5 млн детей. Точное число установить сложно, ведь часто убивали целые общины – никто не мог назвать имена погибших.

В Украине с 1941 по 1945 убили 1,5 млн евреев и более 4 миллионов украинцев, а также представителей других национальностей.

День памяти

Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день памяти жертв Холокоста 1 ноября 2005 года. Документ об этом подписали США, Израиль, Украина, Россия, Австралия и Канада. Также за принятие документа проголосовали еще 90 государств.

В Украине День памяти впервые отметили на государственном уровне в 2012 году.

Как сообщал “источник”, 29 сентября в Украине чтят память жертв трагедии в Бабином Яру. В 2020 году торжественные мероприятия состоялись по случаю 79 годовщины.