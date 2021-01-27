В ПАСЕ предлагают отказаться от санкций против России: всплыли громкие подробности

Несмотря на обжалование Украиной полномочий Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы, мониторинговый комитет ПАСЕ утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации без каких-либо ограничений.

Как сообщает “Европейская правда”, соответствующий документ подготовил экс-глава комитета, австрийский депутат Штафан Шеннах.

В проекте сказано, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы, и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Проект поддает критике изменения в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ; предоставление парламенту РФ рычагов влияния на КС; дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной аннексии Крыма и тому подобное.

Также упоминаются авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время в России и ужесточение норм, подрывающих свободу собраний. Отдельно говорится об отсутствии расследования в деле отравления российского оппозиционера Алексея Навального и подавлению недавних протестов.

Однако несмотря на все это, в проекте предлагается не накладывать на РФ никаких санкций в ПАСЕ, учитывая ее “стремление к диалогу”.

Голосование за проект состоится 28 января, а 27 января члены ПАСЕ могут подать свои замечания к данному проекту.

Как сообщал “источник”, после того, как ПАСЕ поддержала инициативу украинской делегации, которой та обжаловала полномочия делегации России в Ассамблее, делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы от России Леонид Слуцкий заявил, что если полномочия РФ в ПАСЕ не подтвердятся в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях Ассамблеи.