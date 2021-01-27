С 1 февраля в ОРДО собираются повысить тарифы на коммунальные услуги

Так называемому “правительству ДНР” подали на рассмотрение план повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на временно неподконтрольной территории Донецкой области.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ, со ссылкой на “руководителя республиканской службы по тарифам” Александра Алипова.

«Планируется с 1 февраля поднять тарифы на 20% на водоснабжение, тепловую энергию, горячую воду, услуги по содержанию жилья и вывоз бытовых отходов. На 30% на электроэнергию, на газ – 16%, услуга водоотведения – 11%, услуга отопления – 13%», – сказал Алипов.

В частности, действующий тариф на электроэнергию в случае потребления до 150 кВт⋅ч составляет 0,8 руб, от 150 до 800 кВт⋅ч – 1,09, свыше 800 кВт⋅ч – 2,68; предлагается – 1,04 руб, 1,42 руб. (рост на 30%), 2,85 руб. (рост на 6%) соответственно. Тариф на водоснабжение за кубометр составляет 12,72 руб., предлагается повысить его до 15,26 руб.; на водоотведение за кубометр – 8,83, планируется – 9,84; отопление за квадратный метр – 9,2 рубля, предполагается – 10,4 руб.

Алипов добавил, что несмотря на планируемое повышение, предложенные тарифы для населения остаются якобы ниже себестоимости производства данных услуг.

«Убытки, которые мы прогнозируем в 2021 году составят более двух миллиардов рублей, даже та дотация, которая предусмотрена в бюджете Республики – 1,7 миллиарда рублей – не покрывает эти все затраты», – подчеркнул Алипов, добавив, что для юридических лиц, планируется установить рентабельные тарифы.

«Для населения тарифы остаются нерентабельными потому, что мы соотносим уровень доходов семей, и поэтому рост тарифов для населения не будет таким интенсивным, как, скажем для юридических лиц», – заявил он.

По его словам, предложенное повышение связано с “необходимостью обеспечить должный уровень проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, обновить материально-техническую базу коммунальных предприятий, повысить зарплаты работникам отрасли, а также устранить дефицит кадров, который на данный момент составляет порядка 23%”.