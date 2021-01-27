На Луганщине открыли еще три полицейские станции нового формата

26 января в рамках проекта «Полицейский офицер громады» в Старобельском и Сватовском районах открылись три полицейские станции нового формата.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Отныне жителям Старобельской Шульгинськой и Троицкой ОТГ для получения качественных полицейских услуг не обязательно обращаться в территориальный отдел полиции. Полицейский офицер громады не только обслуживает территорию, но и живет в ней, может самостоятельно принимать сообщения граждан, консультировать по правовым вопросам, оказывать помощь в решении любых проблем, возникающих у жителей ОТГ.

Усилиями громады и с помощью ПРООН сегодня на открытых полицейских станциях начали функционировать новые, просторные, оборудованные по современным требованиям оргтехникой кабинеты полицейского и общественного представителя, группы быстрого реагирования, комнаты отдыха и комнаты дружественные детям.

Заместитель начальника ГУНП Юрий Слухаенко и начальник Управления превентивной деятельности Игорь Масюк, которые приняли участие в открытии полицейских станций, поблагодарили представителей ОТГ, органов местного самоуправления и ПРООН за содействие в реализации проекта «Полицейский офицер громады» и сотрудничество в создании безопасного пространства на территориях.