В Украине будут бушевать сильные снегопады, на дорогах начнется “ад”: данные с радара погоды

В среду, 27 января, Украина остается в зоне действия циклона, который принес с собой сильный ветер и осадки.

Об этом свидетельствуют данные с радара погоды, опубликованные в YouTube.

Так, 27 января снег в Украину зайдет с юго-востока. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, по прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег с налипанием. На дорогах гололедица, в южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с.

На видео отображены циклоны. Розовый со снежинками – сильный снег, просто розовый – незначительное выпадение снега. Голубой и синий – дождь.

На следующий день, в четверг, 28 января, снежная погода продолжится в Киеве.

А уже в пятницу, 29 января, снежный циклон покинет Украину.

Как сообщал “источник”, по прогнозам народных синоптиков, весна в 2021 году будет холодной – в начале марта ударят морозы, пойдет снег, потеплеет только к середине месяца. Однако потепление будет недолгим – снова пойдут дожди с мокрым снегом. Настоящего тепла можно ждать только с 20-го апреля.