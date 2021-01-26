Два “слуги народа” отличились при голосовании за законопроект Зеленского: источник сказал, что их ждет

Во вторник, 26 января, Верховная Рада приняла за основу законопроект “О народовластии”, однако его принятие стало для фракции президентской политической силы, по словам руководителя фракции Давида Арахамии, “водоразделом”.

О том, станет ли принятие закона причиной для раскола, рассказал в комментарии “источнику” источник в “Слуге народа”.

В политсиле Зеленского до последнего не понимали, хватит ли у монобольшинства голосов и не отзовут ли законопроект на доработку, поэтому в “Слуге народа” применили “средства влияния”.

В результате ни один из “слуг” не проголосовал “против”, однако двое воздержались, а еще 18 нардепов отсутствовали. Примечательно, что группа депутатов, которые считаются близкими к Коломойскому (Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк и другие) тоже отдали голоса в поддержку. Два воздержались – нардепы Николай Сольский и Вадим Струневич, которых считают близкими к бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану.

Один из близких к Банковой политтехнологов, рассказал, что исключение из фракции мятежных нардепов маловероятно.

“Рубить головы стали бы в том случае, если бы законопроект провалился. Там все всё понимают, поэтому сейчас на такие выходки, скорее всего, закроют глаза, но запомнят”, – рассказал он.

Подробнее о том, как “слуг народа” угрозами заставляли голосовать, что именно приняла Верховная Рада и какие теперь перспективы “зеленой” фракции – читайте в материале “источника”: “Слуг” – через колено: как Зеленский пробил в Раде вопрос о референдуме”.