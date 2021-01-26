Часто ничего не платят: названы две проблемы с трудоустройством в украинском IT-секторе

Власти инициировали проведение в Украине эксперимента по трудоустройству безработных – в Киеве в рамках пилотного проекта планируют их бесплатно обучать IT-специальностям с гарантией последующего трудоустройства. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 20 января.

Эксперты рассказали в комментарии “источнику”, насколько данная инициатива правительства целесообразна и жизнеспособна.

По словам эксперта по рынку труда Анны Шкумат, IT-сектор, в отличие от многих других сфер украинской экономики, не пострадал от пандемии коронавируса. Более того, отрасль в последнее время даже выросла и остро нуждается в специалистах.

Однако пока непонятно, как будет проводиться отбор на курсы, кто сможет претендовать на обучение, сколько человек получат новые специальности в рамках этой программы

Также проблемой, которая может свести на нет эксперимент власти, является готовность или, скорее, неготовность многих работодателей предоставить работу тем, кто закончит курсы в рамках объявленной программы.

“Не каждый работодатель готов брать “джунов” (принятое деление в среде программистов на “джунов”, “мидлов” и “сеньоров” – новичков, специалистов среднего уровня и продвинутых от английского, соответственно: Junior, Middle и Senior, – “источник”). Сколько будет человек – 20? Стольких трудоустроить можно, если будут у правительства с некоторыми организациями меморандумы или контракты. Если же это будет 200 человек, то нужно задуматься, куда они будут трудоустраиваться”, – говорит Анна Шкумат.

При этом большие сложности с устройством на работу есть у “айтишников”, которые уже имеют квалификацию, особенно, если речь идет о все тех же “джунах”. Несколько человек на условиях анонимности (они не оставляют надежды получить работу в этой сфере) поведали “источнику” свои грустные истории о тщетных поисках работы.

Помимо того, что есть проблема с трудоустройством таких специалистов, даже, если их принимают на работу, то чаще всего она оказывается стажировкой, нередко неоплачиваемой, или речь идет об испытательном сроке, иногда также без оплаты (или с символической оплатой), длящемся несколько месяцев.

Больше о проекте власти и перспективах его воплощения в жизнь читайте в материале “источника”: “Новый прожект власти: как безработные станут безработными программистами”.