На Киев надвигается мощный снегопад, он может парализовать движение: данные с радара погоды

В ближайшие дни часть Украины засыплет снегом – до конца суток 27 января и 28 января ожидается резкое ухудшение погоды с сильными снегопадами.

Народный синоптик против Гидро­метцентра: какой будет погода до конца января

Об этом свидетельствуют данные радара погоды, опубликованные на YouTube-канале saviose.

Воздушные массы, движущиеся с юго-востока, принесут сильные осадки в виде снега. С самого утра в среду, 27 января, белый сюрприз ждет жителей восточных и центральных областей: там снег начнется с 5 часов утра.

В столице снегопад начнется около 23 часов 27 января и продлится до следующего дня.

В четверг, 28 января, снегопады накроют центральную часть Украины – сильные осадки ожидаются в Кропивницкому, Черкассах, Умани. В Киев 28 января будет идти снег до 13 часов, а после этого осадки утихнут, поскольку воздушные массы переместятся на юг и север.

Напомним, что, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, в феврале в Украине ожидаются “температурные качели”.

Подробней о погоде в феврале читайте в материале “источника”: Тепло уже близко, но лютый мороз еще вернется: синоптики дали прогноз до конца зимы.