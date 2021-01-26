Минреинтеграции хочет внедрить виртуальные мобильные номера для жителей ОРДЛО: детали

Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассматриваются возможности внедрения современных телекоммуникационных платформ, в том числе – услуг мобильных операторов, позволяющих жителям временно оккупированных территорий Украины с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi и с использованием мобильного приложения принимать и осуществлять звонки (голосовые и видеозвонки), получать и отправлять SMS-сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате временной оккупации Россией части территории Украины, осуществление деятельности мобильных операторов в оккупированных районах невозможно. Это значительно усложнило коммуникацию с гражданами Украины, которые проживают на ВОТ. Жители ВОТ лишены возможности беспрепятственного доступа к государственным сервисам и электронным услугам с использованием мобильного номера заявителя (административные, банковские, медицинские услуги). Отсутствие возможности быть на связи является одним из факторов, вызывающих беспокойство у абитуриентов, родители которых остаются на ВОТ, когда дети думают о вступлении в учреждения высшего образования в других регионах Украины », – отметил заместитель Министра по вопросам реинтеграции ТОТ Снавер Сейтхалилев.

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической SIM-карты).

Минреинтеграции обратилось к мобильным операторам о возможности создания специального тарифа для жителей временно оккупированных территорий Украины. Это может стать хорошим проектом для социально ответственного бизнеса, который направлен на помощь нашим гражданам из ВОТ.

«Упрощение доступа наших граждан на ВОТ к административным услугам и сервисам является одним из приоритетов Министерства. Сейчас совместно с Минцифрой происходит развертывание сервиса «еМалятко», в приложении «Дія» уже в наличии справка ВПЛ, осуществляются другие проекты. Мы ожидаем, что виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции наших людей. После получения ответов мобильных операторов мы сможем детально оценить потенциал этого решения и определим дальнейшие шаги », – сообщил Сейтхалилев.