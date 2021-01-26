Нардеп из “Слуги народа” засветила в Раде стильный наряд – акцент сделала на обуви: фото

Представительницы прекрасного пола в Верховной Раде уже привыкли поражать коллег своим стильным внешним видом и очаровывать красотой. Только вчера внимание было приковано к лидеру “Батькивщины” Юлии Тимошенко, которая произвела настоящий фурор своим обновленным имиджем. Сегодня не менее стильным стало появление нардепа из “Слуги народа” Людмилы Бурмистер.

Фото политика в парламенте сделал корреспондент “источника” Александр Гончаров.

Так, народная избранница для похода на работу выбрала романтическое платье василькового цвета, которое дополнила такого же цвета жакетом.

Стоит отметить, что цвет одежды подходит к яркому цвету волос Людмилы Бурмистер.

Однако истинной завершающей точкой в образе политика стали массивные ботинки на грубой подошве черного цвета.

Как сообщал “источник”, ранее народный депутат от партии “Слуга народа” Оксана Дмитриева пришла на работу в Верховную Раду в стильном наряде.

Также ранее народный депутат от партии “Слуга народа” Дарья Володина пришла в Верховную Раду в стильном белом наряде.