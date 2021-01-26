Хроники COVID-19 на Луганщине: за сутки 56 человек заболели, а 242 выздоровели

Лабораторно подтверждено 56 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще шесть больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – тринадцать, Рубежное – одно, Северодонецк – тридцать один, Кременской район – одно, Новоайдарский – одно, Попаснянский – семь, Станично-Луганский – одно, Старобельский – одно.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 591 человека.

Из них выздоровели – 11021 (242 за последние сутки); лечатся – 2183 (295 – стационарно, 1888 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 505 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 437.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина и 71-летняя женщина из Рубежного; 77-летний мужчина и 68-летняя женщина из Северодонецка; 74-летний мужчина из Беловодского района; 79-летняя женщина из Кременского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 387 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 20,6%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 26 января (09:00) в Украине 1197107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 22 057 летальных, 965835 человек выздоровели. Всего проведено 6125257 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2779 новых случаев; летальных – 133; осуществлено 32030 тестирований; выздоровели 15441 человек.