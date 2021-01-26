В Станице Луганской в доме боевика, объявленного в розыск, найден тайник с боеприпасами

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с военными средствами поражения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Из тайника, оборудованного в подвале заброшенного дома в поселке Станица Луганская, правоохранители изъяли гранатомет РПГ-18, 29 гранат Ф-1 и 3 запала УЗРГМ.

По предварительным данным, хранилище с оружием в 2014 году устроил боевик, который объявлен в розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях, которые оказывали сопротивление силам антитеррористической операции.

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по изъятию средств поражения проводились совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.