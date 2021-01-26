Экс-чиновник пророчит Пушилину судьбу Захарченко

Главарь “ДНР” Денис Пушилин может повторить судьбу своего предшественника Александра Захарченко. Однако он никоим образом не контролирует “республику”.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. “Господин Захарченко в свое время попытался создать так называемую Малороссию. Через пару месяцев он сходил в кафе “Сепар”, и на этом все закончилось. Я допускаю, что и здесь такие варианты возможны”, – отметил политик.

При этом он добавил, что замена “руководителя” “республики” ни на что не повлияет.

“Руководитель оккупационной администрации по своему статусу не может ничего решать. Присоединиться к России, не присоединиться, передвинуть батальон с одной позиции на другую или еще что-то… Это не его функции. Господин Пушилин, условно говоря, это человек, который контролирует свой кабинет. Может, еще приемную. Все остальное в этих так называемых республиках контролируют совсем другие люди”, – подытожил он.

Напомним, во время визита в оккупированный Россией Крым Пушилин заявил, что “ДНР” движется тем же путем.