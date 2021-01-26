Кардиограф, тонометры, пульсоксиметры, глюкометры: сельская амбулатория на Марковщине получила новое оборудование

Украинским фондом социальных инвестиций внедряется субпроект «Улучшение условий оказания первичной медицинской помощи в Бондаровской сельской врачебной амбулатории, с. Бондаровка, Луганская область / KFW ».

Об этом сообщается на странице Марковской ОТГ в Фейсбук.

В ходе реализации сельская амбулатория с. Бондаровка получила тесты и частично оборудование, которые семейные врачи будут использовать в своей работе. Так, на сегодня Фондом передано инфракрасные термометры, тонометры, пульсоксиметры, небулайзер, глюкометры и современный 12 канальный кардиограф. Все это оборудование будет способствовать качественному предоставлению первичной медицины для жителей села Бондаровка, села Курячевка, села Кризское и села Сычевка.



А еще в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры – улучшение первичной сельской медицины (УФСИ VII)» планируется выполнить работы по утеплению здания, замене кровли и проведению внутренних отделочных работ.