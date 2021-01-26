В Лисичанске и Северодонецке у граждан изъяли наркотические вещества

Патрульные обнаружили у граждан в Лисичанске и Северодонецке, вероятно, наркотические вещества.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Так, в Лисичанске на служебный планшет патрульных поступил вызов “Подозрительная личность”. По словам заявителя, возле жилого дома неизвестный ищет “закладку”. При обследовании территории патрульные заметили 40-летнего мужчину, который при появлении полицейских начал странно себя вести. Стражи порядка обнаружили у гражданина в правом кармане куртки шприц с прозрачной жидкостью. Объяснить происхождение шприца и его содержание мужчина не смог. По данному факту патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

В Северодонецке на улице Егорова патрульные роты ТОР обнаружили мужчину, который странно себя вел и заметно нервничал. Гражданином оказался 33-летний северодончанин, который сообщил, что у него есть запрещенные вещи, а именно зип-пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения дальнейших обстоятельств. Во время ожидания следственной группы, гражданин пытался достать пакет и выбросить его во избежание ответственности. Однако попытка оказалась неудачной. За хранение наркотических веществ мужчине грозит уголовная ответственность.



За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта предусмотрена уголовная ответственность по ст. 309 УК.