“У мальчика есть папа и тесть”, – журналист из Черкасс объяснил неожиданное назначение комика губернатором

29-летний народный депутат и бывший комик Александр Скичко назначен губернатором Черкасской области, но руководить регионом будет не он.

Такое мнение рассказал “источнику” журналист Виктор Борисов.

Известно, что папа Александра много лет возглавлял региональное отделение банка “Аваль”. Он также спонсировал сына в его артистических проектах. В то же время известная личность и тесть Скичко.

“У мальчика есть папа… Есть тесть – всем известный. Есть жена, которая, по ее же признанию, содержит его. Лично Скичко не знаю. Но по словам тех, кто с ним сталкивался, и чьему мнению доверяю – он мягкий и ведомый”, – отметил журналист.

По его словам, Скичко сам не будет руководить в области.

“Логично предположить, что он – ширма. Руководить будут папа и тесть… Хотя не знаю, как может руководить регионом человек, не имеющий административного опыта и хотя бы минимума профессиональных навыков”, – сказал Борисов.

Подробней читайте в материале “источника”: Веселый и ведомый: почему Скичко отдают Черкасскую область.