Украину всколыхнула новая волна тарифных протестов: фото из разных городов

В понедельник, 25 января, в Украине с новой силой вспыхнули массовые протесты против повышения тарифов на коммунальные услуги. Кроме жителей в Пересечном на Харьковщине, которые перекрыли дорогу на Харьков, на протесты вышли жители Киева, Полтавы, Херсона и других населенных пунктов.

Об этом сообщили в Telegram-канале Pavlovsky News.

В ряде населенных пунктов Украины 25 января люди вышли на массовые протесты и перекрывают дороги по всей Украине с требованием снизить тарифы на услуги ЖКХ.

На улицы вышли жители Киева, Полтавы, Херсона, Житомира, Лубны, рядовой. Протестующие перекрывают движение транспорта трассами государственного и международного значения, чтобы привлечь внимание к проблеме непосильных тарифов.

В Житомире люди прорвались в зал горсовета. Одни требуют от местной власти и мэра Сергея Сухомлина повлиять на снижение тарифов, другие выступают против строительства высотки экс-нардепом Бориславом Розенблатом на улице Героев-десантников.

В день рождения президента Зеленского, который он празднует 25 января, жители Лубнов перекрыли трассу Киев-Харьков, проводя всеукраинскую акцию “Поздравь президента платежкой!”. Ее основная часть начнется в 13.30 под Офисом президента в Киеве и закончится автопробегом к госдаче президента, сообщил в своем в Telegram-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

В Херсоне протестующие двигались по пешеходному переходу на трассе Херсон-Одесса, что приостановило движение транспорта.

Добавим, что в воскресенье, 24 января, против повышения тарифов митинговали в Мариуполе, Виннице, Днепре.

Как сообщал “источник”, ранее на акцию протеста против повышения цен на коммунальные услуги вышли жители Кропивницкого. Люди держали в руках плакаты с лозунгами: “Нет тарифному геноциду”, “Требуем прозрачных и справедливых тарифов”. По мнению протестующих, новый тариф на квартплату является экономически необоснованным и неподъемным для населения.

Ранее протестующие перекрывали государственную трассу “Черновцы-Житомир” на Буковине. Митингующие протестовали против повышения тарифов на коммунальные услуги.