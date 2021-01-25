Рада ужесточает борьбу с кнопкодавством – устанавливают камеры и не только

В рамках борьбы с “кнопкодавством” в Верховной Раде отключили пустующие места в сессионном зале, а также планируют установить дополнительные камеры.

Как сообщает “Сегодня”, об этом на заседании Согласительного совета с лидерами фракций и депутатских групп заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, “кнопкодавство” как явление практически удалось искоренить, остались единичные случаи с которыми и борются.

“Все свободные места, которыми кто-то часто пытался пользоваться, отключены в зале ВР. На сегодняшний день прорабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места. А после того, как будет запущена новая система “Рада” – это фактически на 100% снимет возможность “кнопкодавства“, – отметил Разумков.

Он добавил, что установка дополнительных камер даст возможность правоохранителям быстро реагировать на то, “кто был в зале, кто за кого проголосовал, с какого места”.

Кроме того, Рада внесет изменения в Регламент относительно дисциплинарного наказания для “кнопкодавов”: не по Уголовному кодексу, а в пределах компетенции Верховной Рады. В частности парламент может не допускать депутатов к участию в пленарных заседаниях, следовательно, они не получат зарплату за пропуски.

Как сообщал “источник”, ранее Разумков анонсировал эти изменения, подчеркивая необходимость разработки изменений в законодательство, которые бы предусматривали более жесткую ответственность за неперсональное голосование.