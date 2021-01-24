В Украине заканчивается жесткий карантин: какие запреты будут действовать с 25 января

С понедельника, 25 января, в Украине прекращается локдаун. Страна вернется к ограничениям адаптивного карантина, который действовал в декабре 2020 года.

“источник” рассказывает о том, какие ограничения останутся в силе.

Что будет запрещено:

проведение массовых мероприятий;

прием посетителей в музеях и галереях, если в зале более одного человека на 10 квадратных метров;

проведение дискотек и работа ночных клубов;

работа спортивных залов, если там пребывает свыше одного человека на 20 квадратных метров;

самовольно оставлять места обсервации/самоизоляции;

работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и навынос);

пребывание в общественных местах и транспорте без средств индивидуальной защиты;

пребывание на улице без документов, которые подтверждают личность.

Общественный транспорт продолжит работать с существующими ограничениями количества пассажиров по числу мест для сидения.

Деятельность объектов, которые предоставляют услуги по размещению, будет запрещена, за исключением гостиниц.

Кроме того, под запретом остается проведение плановых госпитализаций, кроме паллиативной помощи, лечения онкологических больных, помощи беременным и неотложной помощи.

Как сообщал “источник”, с 25 января школы в Украине будут работать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе.