В Украине вакцина от коронавируса появится в аптеках: названы сроки и вероятная цена

Легальная вакцина от COVID-19 поступит в украинские аптеки к лету 2021 года. Такую информацию обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом он рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

По словам главы Минздрава, украинцы по желанию смогут приобрести вакцину от коронавируса на коммерческом рынке.

“Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины”, – сказал Степанов.

При этом власти предусматривает возможность стопроцентной вакцинации украинцев от COVID-19 за государственный счет в соответствии с государственным планом вакцинации.

“Этот план состоит из пяти этапов. Начнем с медицинских работников, пожилых людей и тех, кто находится в группе риска. С каждым этапом вакцинации охват людей будет расти. На пятом этапе мы вакцинируем людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастным, ни по профессиональным показателям и не имеют сопутствующих заболеваний. Если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 – начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, она сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке”, – сказал он.

Стоит отметить, что ранее народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявила, что платная вакцинация от коронавируса в Украине может начаться не ранее второй половины 2021 года. При этом стоимость вакцины прогнозируется в пределах 700 гривен.

“Мы также спрашивали [министра Степанова], будут ли делаться прививки на коммерческой основе. Есть молодые люди, которые могут себе позволить заплатить 700 гривен за прививки… Это, вероятно, уже будет физически доступно во втором полугодии”, – отметила она.

Как сообщал “источник”, в Украине граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса, будут заносить в отдельный список.