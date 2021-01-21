Зубастые, но сидят на поводке: Орешкин оценил вероятность бунта региональных элит в России

Российские региональные элиты находятся под контролем Кремля и являются зависимыми от власти. Поэтому их возможности на противостояния и бунты мизерны.

Об этом рассказал в интервью “источнику” российский политолог Дмитрий Орешкин.

По словам политолога, за годы своего правления президент РФ Владимир Путин сделал все для того, чтобы ослабить эти элиты.

“Региональные элиты были серьезной проблемой во времена демократической России Бориса Ельцина. Когда Путин пришел к власти, он региональные элиты медленно, последовательно в течение 20 лет шаг за шагом уничтожал и ослаблял. И сейчас эти региональные элиты сильнейшим образом зависят от Кремля”, – пояснил Орешкин .

Политолог отметил, что региональные элиты в России интегрированы в систему сдержек и преимуществ государственного управления.

“Региональные элиты – зубастые, но они на жестком поводке. И ошейник у них – строгий, с шипами. Того же товарища Кадырова, который последовательно борется за позиции начальника всего Кавказа, сдерживает силовая вертикаль и та же ФСБ, которая сильно его не любит. На этом и стоит система сдержек и противовесов этой самой замечательной вертикали”, – резюмировал Орешкин.

Подробнее о внутренней ситуации в России читайте в материале “источника”: У человека немного “крыша” двинулась – Дмитрий Орешкин о дворце Путина.