Бросался на “копов” и угрожал: Кабмин принял жесткое решение по топ-чиновнику

Кабинет министров Украины на своем заседании уволил заместителя вице-премьер-министра Олега Уруского Виталия Немилостивого, которого накануне после управления автомобилем в нетрезвом виде задержали патрульные и который оказывал сопротивление полиции, прикрываясь своей должностью.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Поэтому правительство приняло решение о его увольнении.

“Должность в Кабинете Министров Украины – это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной”, – подчеркнул Шмыгаль.

Детали ситуации с пьяным чиновником рассказали в Национальной полиции Украины.

Сообщается, что экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения (требования дорожного знака 5.7.1 “Выезд на дорогу с односторонним движением”) на улице Жилянской вечером 20 января. Во время общения с водителем авто патрульные обнаружили, что у мужчины за рулем имеются признаки алкогольного опьянения.

“Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, он отказался. Вместо этого водитель авто сообщил инспекторам, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение в подтверждение своей должности вместе с документами для управления транспортным средством”, – сообщили в Нацполициии на своей странице в Facebook.

Ситуация в дальнейшем развивалась следующим образом. Во время рассмотрения административного дела за нарушение правил дорожного движения, водитель подошел к патрульным, бросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места. Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Однако начал угрожать своей должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду.

“Патрульные, согласно ст. 45 ЗУ “О Национальной полиции”, применили к гражданину наручники. На водителя инспекторы составили админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 “Выезд на дорогу с односторонним движением”, а также протокол о админзадержании”, – добавили в Нацполиции.

Сейчас админматериалы правонарушения направлены в суд, который примет решение по этому делу.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве на Контрактовой площади нетрезвый мужчина за рулем Ford ездил по пешеходной зоне. Его остановили прохожие и Нацгвардия.