Украина получит крупную сумму от Всемирного банка на вакцинацию от COVID-19: что известно

Украина получит от Всемирного банка помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса.

Как передает “Интерфакс Украина”, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Средства Всемирного банка будут выделены Украине в рамках целевой программы.

“Украина получит средства на закупку вакцин от COVID-19. Такую помощь оказывает Всемирный банк. Около 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине”, – сказала она.

По словам чиновницы, проект “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине” будет воплощен с учетом государственной стратегии проведения вакцинации от коронавируса в Украине.

“Соответствующие переговоры ведутся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. В рамках подготовки проекта будет учтена внедренная стратегия проведения вакцинации”, – добавила Шаталова.

Как сообщал “источник”, в Украине граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса, будут заносить в отдельный список.