“Я виноват”: всплыло новое видео с топ-чиновником, устроившим скандал с “копами” в Украине

Уволенный 21 января с должности заместителя вице-премьер-министра Виталий Немилостивый, которого накануне после управления автомобилем в нетрезвом виде задержали патрульные, признался, что сел за руль пьяным.

Соответствующее признание, которое было снято телеканалом Магнолия-ТВ после задержания Немилостивого, опубликовано в Telegram-канале “Вартові еспресо”.

Сейчас уже бывший топ-чиновник вчера вечером признал свою вину и подтвердил, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

“Учитывая позднее время, я отпустил водителя и сел за руль навеселе. Я виноват, вопросов нет”, – сказал Немилостивый.

Однако чиновник настаивал, что он выполнил все требования патрульных и ничего не нарушил.

“Я остановил авто по требованию полиции. Я ничего не нарушал. Я признаю, что я виноват”, – заявил Немилостивый.

Как сообщал “источник”, 20 января в Киеве полицейские поймали пьяным за рулем заместителя вице-премьер-министра Олега Уруского Виталия Немилостивого. Мужчина пытался “спрятаться” за своей должностью и бросался на патрульных.