На КПП “Меловое” задержали нарушителей карантина

19 января пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили четырех нарушителей правил карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Все направлялись в РФ через пункт пропуска «Меловое». Во время проверки документов правоохранители установили, что двое наших земляков прибыли в Украину из РФ только сутками ранее, еще двое – 16 и 17 января этого года. Во время пересечения государственной границы на въезд в Украину они дали согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием приложения «Дома». Однако, не дождавшись установленного законодательством четырнадцатидневного срока самоизоляции решили выехать за пределы Украины.

О выявлении указанных лиц пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции, которым и передали их для принятия дальнейшего правового решения.

Напомним, что с 11 января 2021 РФ отнесено в Перечень государств со значительным распространением COVID-19, поэтому граждане, въезжающие на территорию Украины из России, кроме масочного режима и температурного скрининга, также должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием приложения «Дома» или обсервации.

Иностранцы и лица без гражданства должны иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной на территории Украины и покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующий на срок пребывания в Украине.