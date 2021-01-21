Использует с РФ пленных в своих интересах: У Кравчука заявили, что Медведчук не достоин быть гражданином Украины

Россия и народный депутат Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Об этом заявила пресс-служба делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, передает inforesist.org

«С этой целью они планируют завезти в Украину через Беларусь из России несколько лиц (предварительно 9), которые содержались на временно оккупированной территории Украины. Кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на освобождение, которые обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти люди – пока неизвестно», – говорится в заявлении.

В ТКГ считают, что такая активность России и ее попытки использовать Медведчука — демонстративный шаг. Руководство РФ пренебрегает договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в нормандском формате, снижая значение усилий Германии, Франции и ОБСЕ.

В делегации отметили, что этих людей после пересечения границы Украины придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку спецслужб – «фактически, Кремль и Медведчук подставляют этих людей под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры».

«Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людей, которые содержались на оккупированной территории, с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным званию украинского гражданина лицом, а РФ – не способной выполнять на этом этапе элементарные процедуры и практики, за которые сама взяла на себя ответственность», – заявили в ТКГ.