Пары со значительной разницей в возрасте между партнерами всегда вызывали большие споры. Пожилой мужчина, гуляющий с молодой женщиной, был обвинен в спонсорстве. Когда женщина была старше своего возлюбленного, она подвергалась смешным и беспорядочным комментариям со стороны окружающих. Как разница в возрасте в отношениях влияет на ваши отношения с партнером?

Любовь не выбирает, иногда стрела Купидона поражает двух людей, совершенно разных по возрасту. Однако стоит помнить, что судьбу горячего чувства определяет не свидетельство о рождении. Только зрелость двух партнеров зависит от того, продлятся ли их отношения долгие годы или закончатся после первой ссоры.

Когда мужчина старше женщины

Разница в возрасте в отношениях всегда электризировала посторонних. Нам нравятся сенсации, в том числе рассказы о пожилых актерах, связанных с молодыми женщинами. Мужчинам еще разрешено больше. Возможно, общество не одобряет больших различий в отношениях, но пожилые джентльмены могут сблизиться с более молодыми женщинами. Ведь мужчинам нужно как-то пережить кризис среднего возраста.

Джентльмены также могут сходить с ума и немного поэкспериментировать. К сожалению, их более молодые партнеры больше не могут рассчитывать на такое понимание. С ними часто обращаются как с корыстными людьми, которых заботят только деньги. Зрелые мужчины часто имеют стабильное финансовое и профессиональное положение, им не нужно снимать квартиру, добираться на работу автобусом и т. д. Однако это не означает, что каждая молодая женщина ждет только свое имущество.

В отношениях молодой женщины с мужчиной постарше есть свои достоинства и недостатки. Дамы часто жалуются, что их сверстники незрелые и с ними сложно завязать серьезные отношения. По сравнению с ними зрелые мужчины выглядят совершенно иначе. Больше всего они знают, чего хотят, и не боятся создать семью. Они уверены, что способны обеспечить партнеру и детям чувство безопасности. Зрелый мужчина может поделиться своими знаниями и опытом с более молодой партнершей. В свою очередь, молодая женщина позаботится о том, чтобы ее партнер следил за собой и регулярно проходил профилактические осмотры.

Недостатком отношений молодой женщины со старшим партнером является возможность овдоветь в довольно молодом возрасте. Джентльмены живут намного короче, потому что меньше внимания уделяют повседневной заботе о своем здоровье. Они неохотно проходят профилактические осмотры, чаще употребляют нездоровую пищу и в результате чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, зрелый партнер, если у него есть дети от предыдущих отношений, может неохотно заводить семью. С другой стороны, если он бездетный человек, но хочет это изменить, он может столкнуться с трудностями. Хотя мужчины сохраняют свою репродуктивную способность дольше, чем женщины, качество их спермы ухудшается с возрастом. Это, в свою очередь, может затруднить оплодотворение.

Когда женщина старше мужчины

Женщина, которая встречается с более молодым мужчиной, по-прежнему остается героиней грубых анекдотов и историй. Многие люди считают, что женщинам неуместно общаться с мужчинами, которые могли бы быть их сыновьями. Это довольно опасное мнение, особенно если учесть, что к мужчинам, связанным с молодыми женщинами, относятся гораздо более либерально.

Что привлекает молодых мужчин в пожилых женщинах? Судя по отношениям пожилого мужчины к молодой женщине в нашем обществе, единственной приманкой могут быть деньги. К сожалению, зрелые дамы по-прежнему считаются могильщиками, которым приходится принимать лекарства для пожилых людей. Такие женщины совершенно бесполые и непривлекательные. Однако реальность намного удивительнее. Зрелые женщины могут быть ухоженными, невероятно сексуальными и, что самое главное, умными. Неудивительно, что некоторых привлекают более молодые партнеры.

Зрелая женщина способна дать фору в искустве заниматься любовью, особенно если она держит себя в форме. Ведь тренировать можно не только прес и попу. Прибегая к таким неординарым упражнениям, как тренировка мышц влагалища с помощью вагинальных шариков можно достичь невероятных результатов.

Отношения пожилой женщины с молодым мужчиной имеют свои преимущества. Это позволяет женщинам снова цвести, а мужчины многому учатся у своих более опытных партнеров. У зрелых женщин есть четкие ожидания – как в отношении повседневной жизни, так и в отношении секса. Они знают, какие ласки им нравятся больше всего, и не стесняются открыто об этом говорить.

Недостатком отношений пожилой женщины с младшим партнером является проблема увеличения семьи. Конечно, многое зависит от разницы в возрасте. 40-летняя девушка все еще может иметь детей от своего 28-летнего возлюбленного. Проблема может возникнуть у женщин в перименопаузе, которые связаны с более молодым мужчиной, который хочет ребенка.

Разница в возрасте в отношениях не должна отрицательно сказываться на отношениях с партнером. Очень многое зависит от личности двух людей.