Как выбрать рулонные шторы

Из всех возможных способов декорировать окно, наиболее функциональным являются рулонные шторы. Это просто и оперативно, легко и оригинально. Рулонные шторы являются достаточно популярным элементом функционального оформления окна. На кухне или в гардеробной, а может быть, в ванной с окном – они просто незаменимы. Рулонные шторы прекрасно работают в залитых солнцем помещениях. Если нужно получить быстрое и частичное затенение окна. В квартирах углового дома, когда окна просматриваются из соседских, рулонная штора станет настоящим спасением. На сайте https://sunny-tm.com/rulonnye-shtory-odessa вы сможете ознакомиться с широким и разнообразным ассортиментом рулонных штор Одесса и приобрести с быстрой, удобной доставкой, сделав выбор в SUNNY в любое удобное для вас время. Созвонившись по телефону со специалистами. вы сможете получить бесплатную консультацию. Вам не только ответят на возникшие вопросы, но и помогут сделать верный выбор. У вас есть возможность посмотреть работы профессионалов и прочитать отзывы тех, кто уже приобрел здесь что-то и решил поделиться впечатлениями. Все остаются довольны и качеством обслуживания, и самим приобретением.

Как не ошибиться в выборе

Выбирая рулонные шторы, многие останавливаются на однотонных или с небольшой фактурой вариантах. Таким образом шторы будут нести только функцию защиты от внешнего мира, не становясь ярким иллюстративным акцентом интерьера. Для лаконичного стиля по дизайну подобные решения уместно использовать в кухне или гардеробной, а может быть, ванной с окном. При этом рулонные шторы можно использовать в любой комнате. Для решения технической задачи рулонные шторы – отличный помощник. если вы хотите спрятать комнату от любопытных глаз, желаете снизить слишком яркий поток света в комнату, не пытаясь полностью спрятать окно, то рулонная штора позволит закрыть только часть с текла, в результате полностью не будет перекрыт доступ солнечного света.

Рулонные шторы – структура

По структуре рулонные шторы могут быть полупрозрачные или светоотражающие, фактурные или перфорированные, блэкаут. Иногда нужна рулонная штора из специальной технической ткани – для определенных задач. Выбирая рулонные шторы, важно учитывать и размер окна. Если у вас очень большое окно, то возможны ограничения. Самая большая ширина для рулонной шторы – от двухсот восьмидесяти до трехсот сантиметров.

Также играет важную роль и высота окна. Чем больше окно, тем более сложной будет работа рулонной шторы. Для окна, ширина которого пять метров и высота три метра, стоит вешать одну рулонную штору.