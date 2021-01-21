МККК приглашает жителей нескольких сел Станично-Луганского района принять участие в грантовых программах

Жители пгт Станица Луганская, с. Валуйское, с. Ольховое и с. Макарово могут принять участие в программах Международного Комитета Красного Креста.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

МККК объявляет начало регистрации претендентов на участие в таких программах:

Программа развития и создания собственного бизнеса: предполагает разовую финансовую помощь в размере до 50 000 грн разделенную на две выплаты. Участники этой программы должны будут, предварительно собрать необходимый пакет документов (ксерокопии паспорта и идентификационного кода заявителя, справка о доходах, справка о составе семьи и др.), а также пройти необходимое обучение при поддержке специалистов нашей организации, чтобы самостоятельно составить корректный бизнес -план планируемого вида деятельности.

• Программа помощи в восстановлении и развитии домашнего животноводства: предполагает разовую финансовую помощь в размере 30 000 грн, которую необходимо потратить только на закупку поголовья, кормов, стройматериалов для восстановления животноводческих помещений и нового оборудования. Для получения помощи необходимо будет пройти регистрацию и принять участие в оценке двор специалистами организации.

• Программа помощи во внедрении более совершенных методов использования земли: предусматривает разовую финансовую помощь в размере 30 000 грн, которая должна быть направлена ​​только на закупку необходимого оборудования или семенного материала для развития семенного картофелеводства, выращивание ягодников или винограда (направление деятельности выбирается получателем индивидуально). Для получения выплаты необходимо будет пройти регистрацию и принять участие в оценке двора (земельного участка) специалистами организации.

• Программа развития и создания домашнего кормопроизводства: предусматривает предоставление помощи тем, кто у кого в домохозяйстве домашний скот для увеличения кормовых посевов на личных участках. Помощь предоставляется в виде набора семян высокоурожайных кукурузы, посевного ячменя, семян яровой вика, а по итогам года выделяются средства на приобретение кормозаготовительной мототехники. Для получения помощи необходимо будет пройти регистрацию и принять участие в оценке двора (земельного участка) специалистами организации.

• Программа создания приусадебного тепличного хозяйства: помощь оказывается путем предоставления небольшой (3/10 м) металлической теплицы покрытой поликарбонатом, который комплектуется системой капельного полива и емкостью для сбора воды. Для получения помощи необходимо пройти регистрацию и принять участие в оценке двора (земельного участка) специалистами организации.



В дальнейшем, участникам необходимо будет предоставить: ксерокопию паспорта и идентификационного кода. Также нужно будет предоставить справки о составе семьи и официальный доход по всем членам домохозяйства.

Для регистрации на участие в грантовой программе Международного Комитета Красного Креста необходимо будет позвонить по телефону:

0800300125 с 9:00 до 18:00 в период с 20 января по 12 февраля 2021 года.