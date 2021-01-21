МККК приглашает жителей нескольких сел Станично-Луганского района принять участие в грантовых программах

Жители пгт Станица Луганская, с. Валуйское, с. Ольховое и с. Макарово могут принять участие в программах Международного Комитета Красного Креста.
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.
МККК объявляет начало регистрации претендентов на участие в таких программах:
- Программа развития и создания собственного бизнеса: предполагает разовую финансовую помощь в размере до 50 000 грн разделенную на две выплаты. Участники этой программы должны будут, предварительно собрать необходимый пакет документов (ксерокопии паспорта и идентификационного кода заявителя, справка о доходах, справка о составе семьи и др.), а также пройти необходимое обучение при поддержке специалистов нашей организации, чтобы самостоятельно составить корректный бизнес -план планируемого вида деятельности.
- • Программа помощи в восстановлении и развитии домашнего животноводства: предполагает разовую финансовую помощь в размере 30 000 грн, которую необходимо потратить только на закупку поголовья, кормов, стройматериалов для восстановления животноводческих помещений и нового оборудования. Для получения помощи необходимо будет пройти регистрацию и принять участие в оценке двор специалистами организации.
- • Программа помощи во внедрении более совершенных методов использования земли: предусматривает разовую финансовую помощь в размере 30 000 грн, которая должна быть направлена только на закупку необходимого оборудования или семенного материала для развития семенного картофелеводства, выращивание ягодников или винограда (направление деятельности выбирается получателем индивидуально). Для получения выплаты необходимо будет пройти регистрацию и принять участие в оценке двора (земельного участка) специалистами организации.
- • Программа развития и создания домашнего кормопроизводства: предусматривает предоставление помощи тем, кто у кого в домохозяйстве домашний скот для увеличения кормовых посевов на личных участках. Помощь предоставляется в виде набора семян высокоурожайных кукурузы, посевного ячменя, семян яровой вика, а по итогам года выделяются средства на приобретение кормозаготовительной мототехники. Для получения помощи необходимо будет пройти регистрацию и принять участие в оценке двора (земельного участка) специалистами организации.
- • Программа создания приусадебного тепличного хозяйства: помощь оказывается путем предоставления небольшой (3/10 м) металлической теплицы покрытой поликарбонатом, который комплектуется системой капельного полива и емкостью для сбора воды. Для получения помощи необходимо пройти регистрацию и принять участие в оценке двора (земельного участка) специалистами организации.
В дальнейшем, участникам необходимо будет предоставить: ксерокопию паспорта и идентификационного кода. Также нужно будет предоставить справки о составе семьи и официальный доход по всем членам домохозяйства.
Для регистрации на участие в грантовой программе Международного Комитета Красного Креста необходимо будет позвонить по телефону:
0800300125 с 9:00 до 18:00 в период с 20 января по 12 февраля 2021 года.