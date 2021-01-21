Служащий старобельского СИЗО “погорел” на взятке

В Луганской области разоблачили должностное лицо государственного учреждения «Старобельский следственный изолятор» на вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области.



По данным следствия, подозреваемый, будучи заместителем председателя тендерного комитета учреждения, требовал от частного предпринимателя неправомерную выгоду за содействие в получении положительного письма-отзыва за выполненный договор поставки в СИЗО продуктов питания и дальнейшее заключение таких договоров по результатам проведения тендеров.

Служащего СИЗО задержан в порядке ст.208 УПК Украины непосредственно при получении от представителя физического лица-предпринимателя части взятки в размере 5 тыс.гривен.

Сейчас ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.