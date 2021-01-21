Москва включила в ТКГ судимую сепаратистку Майю Пирогову, Казанский возмущен: “Довели до абсурда”

Прошедшие переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) всколыхнул скандал. Россия расширила свою делегацию “общественниками” из непризнанных “Л/ДНР”. Туда попали скандальные лица.

Об этом на своем аккаунте в Twitter обратил внимание украинский журналист, участник Минских переговоров Денис Казанский, передает Диалог.UA.

Он обратил внимание на то, что к ТКГ россияне подключили донецкую сепаратистку и пропагандистку Майю Пирогову. Она имела высокую должность в “министерстве информации” “ДНР”, но была уволена. Сепаратистка заочно приговорена судом Украины к 10 годам тюрьмы за терроризм.

Пирогова – весьма скандальная личность. В оккупированном Донецке ходят настойчивые слухи о ее тяжелой алкогольной зависимости. Также есть информация о том, что она ранее была судима за квартирные аферы.

“ДНР” в ТКГ также будет представлять коллаборант Владислав Тепличко, который до вторжения войск РФ на Донбасс был замминистром по ЧС Украины. Из Луганска россияне привлекли к ТКГ “молодую ученую” Оксану Дибас, а также пропагандиста Юрия Барбашева. До оккупации он жил в Николаеве.

По мнению Казанского, новая провокация россиян в ТКГ говорит о том, что Москва не стремится к разрешению конфликта на Донбассе. “Цель россиян не уладить конфликт, а завести переговоры в тупик и довести их до абсурда”, – констатировал журналист.