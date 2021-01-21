В районе Трехизбенки найдены боеприпасы российского производства. ФОТО

Задокументирован очередной факт, подтверждающий присутствие на временно оккупированной территории Луганщины вооруженных формирований Российской Федерации и поставки вооружения страной-агрессором.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

На прежних позициях НВФ оккупационной администрации РФ в Луганской области, дислоцировалось вблизи поселка Трехизбенка Новоайдарского района, правоохранители обнаружили боеприпасы российского производства – боевую противопехотную фугасную мину нажимного действия (ПМН-2) и три фрагмента противопехотной осколочной мины натяжного действия (ПОМ-2-Р1 ) после детонации.

Средства поражения такого типа не состоят на вооружении ВСУ и применяются представителями незаконных вооруженных формирований РФ оккупационной администрации в Луганской области для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины. Через свои конструктивные характеристики они запрещены международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенции и Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) под процессуальным руководством управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры.

Противопехотная фугасная мина нажимного действия ПМН-2 обезврежена взрывотехниками Главного управления Нацполиции в Луганской области на месте.

Этот факт был задокументирован по сообщению оперативной группы сил и средств военной контрразведки СБУ оперативно-тактической группировки «Север» операции Объединенных сил.