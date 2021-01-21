В ОРЛО за сутки пятеро человек попали в больницы с обморожениями

За прошедшие сутки в больницы на временно неподконтрольной территории Луганщины попали пять человек с обморожением.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

В Луганске с обморожением пальцев левой руки в больницу привезли мужчину 1973 года рождения. В Перевальске у мужчины 1985 года рождения – обморожение пальцев рук и ног. Антрацит – обморожение пальцев обеих рук у женщины 1962 года рождения. В больницу в Хрустальном (бывш. Красном Луче, – ред.ЛР) попал мужчина 1978 года рождения. В Первомайске – обморожение обеих ног у женщины 1959 года рождения.